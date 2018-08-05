Олександрія обіграла Десну і очолила турнірну таблицю УПЛ

Підопічні Володимира Шарана впевнено розправилися з чернігівської Десною і обійшли в турнірній таблиці УПЛ київське Динамо.

До сьогоднішнього матчу Олександрія підійшла з неймовірними показниками – підопічні Володимира Шарана 14 останніх офіційних матчів не програвали, а у 7 з них взагалі – незмінно перемагали. І вже на 6-й хвилині гості підтвердили реноме фаворита – Банада здорово пробив з-за меж штрафного майданчика, поставивши перед Литовкою нездійсненне завдання.

Десна не розклеїлася і, за підтримки місцевих уболівальників, побігла вперед. Багато моментів у господарів не було, але їх тиск відчувався. Так перший тайм і завершився. А на самому початку другої половини знову забила Олександрія. Бондаренко втратили при виконанні кутового і Валерій розстріляв Литовку з декількох метрів.

Більше голів глядачі сьогоднішнього матчу не побачили – поєдинок закінчився перемогою Олександрії, яка, маючи 9 очок при 5 забитих м'ячах і відсутності пропущених, за додатковими параметрами обійшла лідируюче у турнірній таблиці київське Динамо. Десна, з однією перемогою та двома поразками, дев'ята.



Чемпіонат України, 3 тур.

Десна – Олександрія – 0:2

Голи: Банада, 6, Бондаренко, 52.