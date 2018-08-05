Манчестер Сіті перемагає Челсі в матчі за Суперкубок Англії 2018, Агуеро оформлює дубль

Манчестер Сіті та Челсі грають матч за Суперкубок Англії 2018. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Челсі – Манчестер Сіті стартував о 17:00 за Києвом. Олександр Зінченко доволі неочікувано не потрапив навіть у заявку на гру, хоча українець не травмований, пише автор Goal.com. Після першого тайму чинні чемпіони перемагають володарів Кубка.

Команда Гвардіоли вийшла більш основним складом, ніж лондонці, тому й логічно, що почала домінувати з перших хвилин. Гол не забарився. Філ Фоден протягнув мяч по центру, викотив на межу штрафного під удар, а Серхіо Агуеро, який не з чуток знає, що Серхіо Кабальєро не найбільший герой у світі воротарів, спокійно прошив свого земляка.

Челсі – Манчестер Сіті – відео гола

Перший удар у площину воріт Браво дещо неочікувано завдав Хадсон-Одой – один з небагатьох, хто виглядав вище середнього в Челсі. Голкіпер Сіті не впіймав круглого, але парирував без шансів на добивання. Чилійський воротар ледь не привіз собі гол, коли простий м'яч перелетів через нього, але він виправився. Спека, нудьга, не дуже вдалі пориви Мареза тягнути ковдру на себе і багато бездумної біганини – стислі підсумки першого тайму.

Челсі – Манчестер Сіті: Агуеро забив 200-й гол у футболці "містян" та встановив клубний рекорд

На 50-й Агуеро пасом з центра поля вивели на побачення з Кабальєро, але Серхіо пішов в обіграш і з гострого кута не влучив у порожні ворота. Нічого, Кун забив свій 201-гол за Сіті згодом. У Челсі й далі нічого не виходило в атаці, Бернарду Сілва віддав за спину на аргентинця, а той кивнув повз Кабальєро у ближній кут.

Челсі – Манчестер Сіті – 2:0 (2-й тайм)

Голи: Агуеро, 13, 58