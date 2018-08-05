Лунін проти Ювентуса: мало не травмував К'єлліні та здійснив кілька класних сейвів – відео дій українця

Голкіпер Реала Андрій Лунін пристойно відіграв у відведений йому час в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Ювентуса.

Андрій Лунін розпочав матч проти Ювентуса на лаві запасних. Як і в дебютному для себе поєдинку за "Королівський клуб" проти Манчестер Юнайтед, українець вийшов на заміну, щоправда, цього разу дещо пізніше – на 64-й хвилині зустрічі.

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Проте у відведений Хуленом Лопетегі час Лунін запам'ятався більше, ніж за тайм матчу проти МЮ. Практично одразу після виходу на поле 19-річний воротар ногою відбив небезпечний удар Канселу, довівши, що вміє класно рятувати свої ворота не лише на тренуваннях.

Ще за 2 хвилини Лунін вдало вийшов з воріт, не дозволивши Джорджо К'єлліні реалізувати вихід практично віч-на-віч. До слова, у цьому епізоді українець зачепив свого іменитого візаві, проте рефері не зафіксував фолу. Італієць трохи повалявся на газоні, проте Лунін спокійно підняв К'єлліні з газону та спокійно продовжив гру. Немовби і не було різниці у віці 14 років та просто колосального провалля у досвіді та титулах.

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У кінцівці поєдинку Лунін здійснив ще два сейви – обидва після ударів зі штрафних. У другому епізоді голкіпера підстрахувала поперечка.

Свій останній матч на Міжнародному кубку чемпіонів Реал проведе 8 серпня проти Роми. Є всі підстави очікувати, що після такої впевненої гри Лунін знову вийде на поле у складі Реала.