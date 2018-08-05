Макаренко асистом допоміг Андерлехту розтрощити Остенде

Андерлехт Євгена Макаренка без проблем обіграв Остенде у матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгійський Андерлехт розгромив Остенде. Команда Євгена Макаренка відкрила рахунок наприкінці першого тайму – відзначився Іван Сантіні.

Гент Яремчука та Пластуна вирвав нічию, Кортрейк без Бацули розійшовся миром з Антверпеном Назарини

Після перерви команди на двох забили шість голів. У Андерлехта двічі відзначалися Дімата і то й же Сантіні, який уже забив 6 голів у 2 стартових турах. За Остенде забитими м'ячами відповіли Гурі та Міловіч.

Євген Макаренко вийшов у стартовому складі своєї команди. Українець віддав гольову передачу Діматі та отримав жовту картку.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Андерлех – Остенде – 5:2

Голи: Сантіні, 46, 83, 86, Дімата, 52, 89 – Гурі, 58, Міловіч, 90+2