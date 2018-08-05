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Макаренко асистом допоміг Андерлехту розтрощити Остенде

18:00 194 Читать на русском
Макаренко асистом допоміг Андерлехту розтрощити Остенде
ФК Андерлехт

Андерлехт Євгена Макаренка без проблем обіграв Остенде у матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгійський Андерлехт розгромив Остенде. Команда Євгена Макаренка відкрила рахунок наприкінці першого тайму – відзначився Іван Сантіні.

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Після перерви команди на двох забили шість голів. У Андерлехта двічі відзначалися Дімата і то й же Сантіні, який уже забив 6 голів у 2 стартових турах. За Остенде забитими м'ячами відповіли Гурі та Міловіч.

Євген Макаренко вийшов у стартовому складі своєї команди. Українець віддав гольову передачу Діматі та отримав жовту картку.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Андерлех – Остенде – 5:2

Голи: Сантіні, 46, 83, 86, Дімата, 52, 89 – Гурі, 58, Міловіч, 90+2

Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія Остенде Остенде
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