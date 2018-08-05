Бондаренко зацікавив Динамо та Шахтар

Англія — 20:30 3653
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Челсі – Манчестер Сіті: односторонній Суперкубок, сигнал для Зінченка та історична мить
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Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без ЗінченкаАнглія — 16:13 1694
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Шовковський може увійти в тренерський штаб збірної України, – ЗМІЗбірна України — 15:34 1379
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Девіч перейшов у СабахСвіт — 15:23 1012
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"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з ЮвентусомІспанія — 14:40 8151
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