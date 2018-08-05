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Бондаренко зацікавив Динамо та Шахтар

20:25 1757 Читать на русском
Бондаренко зацікавив Динамо та Шахтар
Валерій Бондаренко / фото: ФК Олександрія

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко потрапив до сфери зацікавлень обох грандів Українського футболу.

Коментатор матчу Десна – Олександрія Віктор Вацко під час трансляції поєдинку повідомив, що захисник олександрійців Валерій Бондаренко знаходиться на радарі київського Динамо та донецького Шахтаря.

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Авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює 24-річного оборонця у 400 тисяч євро.

В Олександрію Бондаренко перебрався в лютому 2017 року. До цього футболіст захищав кольори Скали (Стрий), Торпедо (Кутаїсі) та київського Арсенала.

Україна3 тур

Десна - Олександрія: Неділя 05 серпня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Олександрія
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