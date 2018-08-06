Ярмоленко коштує, як Мхітарян і зірки МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: ціни українців у Fantasy АПЛ і Бундесліги

Перед початком сезону-2018/19 в найсильніших європейських чемпіонатах українські легіонери отримали цінники, за які їх можна придбати у свою команду в Fantasy.

Традиційно великою популярністю в Україні користується Fantasy на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги. У свою команду потрібно набрати 15 гравців місцевих клубів, які за матчі чемпіонату приноситимуть бали. Футболісти оцінені від 13 мільйонів фунтів до 4 на розсуд фахівців. Ліміт для учасника – 100 млн британської валюти.

Серед інших на вибір запропоновані наші Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Новачок Вест Хема отримав цінник у 7 млн – дуже хороший комплімент від АПЛ. За стільки ж можна придбати, наприклад, Генріха Мхітаряна та основних в МЮ Джессі Лінгарда та Маркуса Рашфорда. Водночас екс-зірка УПЛ Фред через специфіку гри на оборону та потенційні "гірчичники" менш коштовний – 6 млн.

У своєму клубі Ярмоленко є найдорожчим на рівні з трьома партнерами – Майклом Антоніо, Феліпе Андерсоном і Марко Арнаутовічем.

Олександр Зінченко в Манчестер Сіті на іншому полюсі. Він разом з Браїмом Діасом, Філом Фоденом і Клаудіо Браво є найдешевшим у складі "містян" – 5 млн фунтів. Загалом з команд топ-4 серед півзахисників за меншу ціну можна взяти тільки Скота Мактоміная з МЮ.

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Fantasy на офіційному сайті німецької Бундесліги пропонує схожі умови, але тут можна потратити 150 мільйонів євро, а гравці оцінені від 17 млн до 1 млн.

У Німеччині українським вболівальникам буде цікаво взяти в команду Євгена Коноплянку. Лідер збірної України коштує 10 мільйонів. Пристойна ціна, але він не потрапив навіть у топ-10 найдорожчих гравців Шальке. Щоправда, два його конкуренти по позиції Бріль Емболо та Франко Ді Санто також не коштують більше.

Зірки грандів оцінюються вище. До прикладу, у складі Баварії цінник в 10 млн має Зебастьян Руді, а в Борусії Д – Рафаель Геррейро та Марсель Шмельцер.

Нагадаємо, що в Англії чемпіонат (а разом з ним і Fantasy) розпочинається 10 серпня, а в Німеччині – 24 серпня. Ціни на футболістів протягом сезону можуть змінюватися.

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