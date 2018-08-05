Генк зіграв унічию із Сент-Трюйденом Безуса: Маліновський забив фантастичний гол

Український півзахисник Генка Руслан Малиновський забив черговий гол за бельгійську команду.

Руслан Маліновський на 68 хвилині вивів Генк уперед у матчі проти Сент-Трюйдена. Гравець національної збірної України бездоганно виконав штафний удар приблизно з 25-ти метрів.

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Варто зазначити, що Сент-Трюйден, за який виступає Роман Безус, вже через чотири хвилини відновив паритет зусиллями Ендо.

Руслан провів на полі увесь поєдинок. Безус залишив поле на 70-ій хвилині.

Чемпіонат Бельгії

Генк – Сент-Трюйден – 1:1

Голи: Маліновський, 68 – Ендо, 72