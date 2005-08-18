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Селезньов відзначився в Суперкубку Туреччини

21:02 2319 Читать на русском
Селезньов відзначився в Суперкубку Туреччини
Євген Селезньов / Фото: Акхісар Беледієспор

Український форвард Акхісар Беледієспора Євген Селезньов відкрив рахунок у матчі за Суперкубок Туреччини.

У матчі за Суперкубок Туреччини зустрічаються Галатасарай та Акхісар Беледієспор.

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Вже на 5-й хвилині зустрічі рахунок відкрив український форвард Євген Селезньов.

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Українці за кордоном Суперкубок Туреччини Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина
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