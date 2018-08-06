Главные новости футбола 5 августа: Лунин хорошо сыграл за Реал, Селезнев завоевал трофей, Александрия возглавила УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 августа.

Лунин хорошо сыграл за Реал

Андрей Лунин провел второй матч за мадридский Реал на Международном кубке чемпионов. Украинец начал встречу на скамейке запасных, а на 64-й минуте вышел на замену. "Сливочные" победили, а украинец отличился удачной игрой, грамотно разобравшись в нескольких эпизодах.

"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина", – голкипер сборной Украины порвал соцсети во время отчетного поединка. Он пробился в тренды испанского Twitter и заработал немало комплиментов от болельщиков Реала. Также Андрея похвалил главный тренер команды Хулен Лопетеги.

Не остались в стороне и испанские СМИ, которые выписали Лунину порцию приятных слов о том, что он "в 19 лет демонстрирует уверенность ветерана". Правда, судьба Андрея не в последнюю очередь зависит от капризов Романа Абрамовича, который отказывается отпускать из Челси в Реал Тибо Куртуа.

Феерия украинцев в Европе

Второй тур чемпионата Бельгии сопровождался успехами украинских футболистов. Руслан Малиновский забил фантастический гол с 25 метров в ворота Сент-Трюйдена, но его команда сыграла вничью. Евгений Макаренко во второй раз отыграл весь матч за Андерлехт и ассистом помог партнерам разгромить Остенде и выйти на первое место в лиге Жупиле.

Евгений Селезнев выиграл с Акхисар Беледиеспором Суперкубок Турции. Украинец открыл счет в матче, забив очередной гол Галатасараю. Его партнеры не удержали победу, пропустив под занавес встречи в собственные ворота. Однако в серии пенальти Акхисар все же оказался сильнее – Селезнев забил решающий пенальти.

Определились цены украинцев в Fantasy АПЛ и Бундеслиги. Ярмоленко стоит, как Мхитарян и звезды МЮ, Коноплянка – не в топ-10 Шальке, а Зинченко – самый дешевый в Манчестер Сити. Александр не попал в заявку манкунианцев на Суперкубок Англии, где "голубые" не имели проблем с Челси.

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич нашел новое место работы в Азербайджане.

Александрия возглавила УПЛ

Закончился третий тур УПЛ, по итогам которого турнирную таблицу чемпионата возглавила Александрия. "Горожане" обыграли Десну и обошли благодаря лучшей разнице голов Динамо. Третью подряд викторию "желто-черным" принесли Банада и Бондаренко, которым интересуются Динамо и Шахтер.

Карпаты на последних минутах упустили победу над Олимпиком – позитив львовянами принесли разве что красивые голы Шведа и Ди Франко.

Арсенал-Киев не сумел воспользоваться еврокубковым истощением Мариуполя. Приазовцы не без везения одержали волевую победу и поднялись со дна таблицы.