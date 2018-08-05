Маріуполь на виїзді переміг Арсенал-Київ

Маріуполь здобув вольову перемогу над Арсеналом-Київ у матчі 3-го туру УПЛ.

Арсенал-Київ до матчу проти Маріуполя мав нуль у графі очок та забитих голів, але після гри проти втомленої команди Бабича один з показників підопічних Раванеллі покращився – втім, явно не той, про який би мріяв італійський тренер у цій ситуації.

Арсенал-Київ активно провів перший тайм, завдавши цілих дев'ять ударів за 45 хвилин, в той час як азовці завдали лише два. Втім, якщо рахувати удари в площину, то величезна перевага киян скорочувалася до 4:2, а якщо по голам – ставало зовсім сумно, хоча починалося все непогано. На 22-й хвилині Лола забив перший гол Арсенала-Київ у поточному сезоні, замкнувши простріл з правого краю штрафного ударом з лінії воротарського – 1:0! Втім, вже через 13 хвилин Ніколіч примудрився сфолити у власному штрафному при подачі з кутового – та ще й жовту картку за це отримати. Руслан Фомін, як і в матчі проти Юргордена, з "точки" був безжальним – 1:1. Ну а вишенькою на торті суму Арсеналу-Київ став гол Борячука "у роздягальню", забитий після київського ж кутового: однією довгою передачею азовці вискочили в контратаку 2 в 1, яка після прикрого падіння Дубінчака перетворилася на 2 в 0 (якщо не згадувати про голкіпера). Андрій Борячук впевнено реалізував вихід один на один та вивів Маріуполь вперед.

У другому таймі голів забито не було, хоча Маріуполь взагалі відмовився від контргри. Показовою була статистика ударів у другому таймі – 7:0 на користь Арсенала-Київ. Втім, перетворити бодай один з цих пострілів на взяття воріт підопічні Раванеллі так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу команди Олександра Бабича, яка у чемпіонаті стала першою з квітня. Маріуполь з трьома очками піднявся на 11 позицію, а Арсенал-Київ з нулем у графі очок продовжує замикати турнірну таблицю.

Чемпіонат України, 3-й тур

Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2

Голи: Лола, 22 – Фомін, 36 (пен), Борячук, 44