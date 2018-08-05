"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з Ювентусом

Голкіпер Реала Андрій Лунін провів хороший поєдинок проти Ювентуса в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Українець вийшов на поле лише на 64-й хвилині зустрічі, проте встиг отримати хороші відгуки від вболівальників.
Воротар Реала Андрій Лунін після підписання контракту з мадридським клубом провів вже два матчі за мадридців – проти Манчестер Юнайтед та Ювентуса. Якщо у поєдинку проти МЮ у Луніна роботи майже не було, то в останній грі з Юве український голкіпер кілька разів продемонстрував свою майстерність.
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Це не залишилось без уваги користувачів соцмереж, які похвалили Луніна за хорошу гру. Зокрема, під час поєдинку Реал – Ювентус Лунін посідав 2 місце в трендах іспанського Твіттера, поступаючись лише Вінісіусу. Українець за популярністю обійшов навіть Гарета Бейла, який став автором красивого гола.
Після такого сподіваємось побачити 19-річного воротаря у заключному поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти Роми, який пройде 8 серпня.
"Подивіться на реакцію цієї дитини. Стояв би Касілья – був би гол".
"Лунін виглядав вражаюче. Звісно, попереду у нього багато роботи і він ще дуже молодий, але хочеться побачити його в інших матчах".
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"Лунін виглядає готовим".
"Кому потрібен Куртуа, якщо у вас є Лунін?"
"Лунін? Він насправді дуже хороший".
"З України Реал привіз дві нагороди – 13 (13-й Кубок чемпіонів – прим. "Футбол 24") і Луніна".
"Не хочу перебільшувати, але, можливо, Лунін є навіть кращим воротарем в історії, ніж Лев Яшин".
"Лунін кращий, ніж Касілья".
"Лунін – чудове підписання. Напевне, ніхто не очікував такого".
"Лунін вже спіймав більше, ніж Касілья за все своє життя"
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Реал Мадрид - Ювентус: Неділя 05 серпня 2018