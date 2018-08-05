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"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з Ювентусом

14:40 2905 Читать на русском
"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з Ювентусом
Андрій Лунін в матчі проти Ювентуса / фото: ФК Ювентус

Голкіпер Реала Андрій Лунін провів хороший поєдинок проти Ювентуса в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Українець вийшов на поле лише на 64-й хвилині зустрічі, проте встиг отримати хороші відгуки від вболівальників.

Воротар Реала Андрій Лунін після підписання контракту з мадридським клубом провів вже два матчі за мадридців – проти Манчестер Юнайтед та Ювентуса. Якщо у поєдинку проти МЮ у Луніна роботи майже не було, то в останній грі з Юве український голкіпер кілька разів продемонстрував свою майстерність.

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Це не залишилось без уваги користувачів соцмереж, які похвалили Луніна за хорошу гру. Зокрема, під час поєдинку Реал – Ювентус Лунін посідав 2 місце в трендах іспанського Твіттера, поступаючись лише Вінісіусу. Українець за популярністю обійшов навіть Гарета Бейла, який став автором красивого гола.

Після такого сподіваємось побачити 19-річного воротаря у заключному поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти Роми, який пройде 8 серпня.

"Подивіться на реакцію цієї дитини. Стояв би Касілья – був би гол".

"Лунін виглядав вражаюче. Звісно, попереду у нього багато роботи і він ще дуже молодий, але хочеться побачити його в інших матчах".

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"Лунін виглядає готовим".

"Кому потрібен Куртуа, якщо у вас є Лунін?"

"Лунін? Він насправді дуже хороший".

"З України Реал привіз дві нагороди – 13 (13-й Кубок чемпіонів – прим. "Футбол 24") і Луніна".

"Не хочу перебільшувати, але, можливо, Лунін є навіть кращим воротарем в історії, ніж Лев Яшин".

"Лунін кращий, ніж Касілья".

"Лунін – чудове підписання. Напевне, ніхто не очікував такого".

"Лунін вже спіймав більше, ніж Касілья за все своє життя"

Товариські матчі

Реал Мадрид - Ювентус: Неділя 05 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 1
Ювентус
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