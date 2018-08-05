"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з Ювентусом

Голкіпер Реала Андрій Лунін провів хороший поєдинок проти Ювентуса в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Українець вийшов на поле лише на 64-й хвилині зустрічі, проте встиг отримати хороші відгуки від вболівальників.

Воротар Реала Андрій Лунін після підписання контракту з мадридським клубом провів вже два матчі за мадридців – проти Манчестер Юнайтед та Ювентуса. Якщо у поєдинку проти МЮ у Луніна роботи майже не було, то в останній грі з Юве український голкіпер кілька разів продемонстрував свою майстерність.

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Це не залишилось без уваги користувачів соцмереж, які похвалили Луніна за хорошу гру. Зокрема, під час поєдинку Реал – Ювентус Лунін посідав 2 місце в трендах іспанського Твіттера, поступаючись лише Вінісіусу. Українець за популярністю обійшов навіть Гарета Бейла, який став автором красивого гола.

[03:00] TTs España (1/2):

1) Vinicius

2) Lunin

3) Nicolás Maduro

4) Bale

5) #L6Nveranofranco — TT España (@ttesbot) 5 серпня 2018 р.

Після такого сподіваємось побачити 19-річного воротаря у заключному поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти Роми, який пройде 8 серпня.

"Подивіться на реакцію цієї дитини. Стояв би Касілья – був би гол".

Look at the reflexes and reaction on this kid, Andriy Lunin with a robotic machine like save. 100% a goal if Kiko Casilla was in net pic.twitter.com/5TTDOAXLu3 — Rk (@RkFutbol) 5 серпня 2018 р.

"Лунін виглядав вражаюче. Звісно, попереду у нього багато роботи і він ще дуже молодий, але хочеться побачити його в інших матчах".

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Anywho. Lunin was very impressive. Of course he needs work and is very young, but I easily see him stepping up in CDR games — tom from myspace (@LegendOfSandy) 5 серпня 2018 р.

"Лунін виглядає готовим".

Would love to see more of Odegaard, great potential. Javi Sanchez had a good game, looks ready. Lunin looks ready. Llorente won't stay. — Dre (@DBlanco02) 5 серпня 2018 р.

"Кому потрібен Куртуа, якщо у вас є Лунін?"

Who needs Courtois when you have Lunin? — M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) 4 серпня 2018 р.

"Лунін? Він насправді дуже хороший".

Andy lunin he is actually pretty good — Mathew Macthady (@macthady) 5 серпня 2018 р.

"З України Реал привіз дві нагороди – 13 (13-й Кубок чемпіонів – прим. "Футбол 24") і Луніна".

De Ucrania trajimos dos premios: La 13 y Lunin. — Miss Marta (@missmarta85) 4 серпня 2018 р.

"Не хочу перебільшувати, але, можливо, Лунін є навіть кращим воротарем в історії, ніж Лев Яшин".

No quiero exagerar, pero probablemente Andriy Lunin sea el mejor portero del Historia del fútbol desde Lev Yashin. — Maketo Lari (@MaketoLari) 4 серпня 2018 р.

"Лунін кращий, ніж Касілья".

Lunin es mejor que Casilla. — Arrow (@ArrowRM) 4 серпня 2018 р.

"Лунін – чудове підписання. Напевне, ніхто не очікував такого".

Lunin parece tener 10 años más de los q tiene. Muy buen fichaje! Gran acierto del ojeador. Nadie lo esperaba — vozmadridista.com (@VozMadridista) 4 серпня 2018 р.

"Лунін вже спіймав більше, ніж Касілья за все своє життя"