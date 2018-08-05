"В 19 років демонструє впевненість ветерана", – іспанські ЗМІ про Луніна, чия доля частково залежить від Абрамовича

Український голкіпер Андрій Лунін провів другий матч за Реал в рамках передсезонної підготовки та отримав за свою гру компліменти від іспанських ЗМІ.

Андрій Лунін розпочав матч проти Ювентуса на Міжнародному кубку чемпіонів у запасі. На 64-й хвилині він вийшов на заміну та встиг відзначитися вдалою грою в другому поєдинку за Реал. Мадридці перемогли, а українець грамотно розібрався в декількох епізодах.

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Журналіст AS Томас Ронсеро аналізує перемогу Реала, акцентуючи увагу на великій кількості молодих виконавців в складі "вершкових". Свої думки Ронсеро завершує похвалою Андрія Луніна:

В 19 років демонструє впевненість ветерана. Українець зробив 2 сейви і за півгодини на полі довів, що з ним і Келором Навасом ворота чемпіонів Європи перебувають у дуже надійних руках.

Інший журналіст AS Ману Сайнс охарактеризував роботу кожного гравця Реала в поєдинку з Ювентусом. Ось що він написав про українського голкіпера:

"Дуже впевнена гра. Зробив сейв після удару Канселу вже через 3 хвилини після виходу на заміну. Згодом дуже швидко зорієнтувався і вийшов на перехоплення в епізоді з К'єлліні, змусивши того "запороти" момент. А наприкінці зустрічі продемонстрував хороші рефлекси і потягнув удари, хоча багато гравців закривали йому огляд".

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З такими виступами перспективи Луніна в Реалі стають дуже непоганими, однак його доля головним чином все одно залежить від зовнішніх чинників. Ключове питання – чи підпише мадридський клуб Тібо Куртуа. Агент бельгійця відкрито заявив про те, що футболіст схиляється до переходу в Реал. Щоправда, власник Челсі Роман Абрамовіч не бажає розлучатися з найкращим воротарем ЧС-2018, повідомляє іспанський портал ABC.

Контракт Куртуа з Челсі завершується наступного літа і тоді воротар зможе безкоштовно покинути Стемфорд Брідж. Втім, російський бізнесмен не ставить у пріоритет гроші та хоче, щоб Куртуа в наступному сезоні захищав кольори його команди. Якщо до закриття трансферного вікна в Англії (9 серпня) лондонці не підпишуть іншого стража воріт – перехід Тібо в Реал стане нереальним. В останні години це питання не вирішиться, а Абрамовіч має намір тягнути час.

Все йде до того, що трансфер Куртуа в Реал відбудеться вже наступного літа, а цього сезону першим номером у Мадриді залишиться Кейлор Навас. У такому випадку перспективний Андрій Лунін буде в нього на заміні та здобуватиме досвід у кількох матчах за сезон. Якщо Куртуа таки переїде в Іспанію вже зараз, то українцю доведеться боротися з конкурентами на дуже високому рівні, а ігрового часу найближчим часом йому ніхто не гарантує.

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