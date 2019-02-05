Головні новини футболу 4 лютого: Ліверпуль втратив важливі очки, на борту затонулого літака Сали виявили тіло

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 лютого.

Україна

Донецький Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі – відео голів та огляд поєдинку.

Тренер "гірників" Паулу Фонсека похвалив молодь після матчу з болгарами. Натомість полтавська Ворскла перемогла Спартак із Суботіци у матчі з 6-ма голами.

Керманич Зорі Юрій Вернидуб відмовився підписувати двох гравців з Нігерії. А бразильський Сантос хоче орендувати Сідклея у Динамо.

Європа

У чемпіонаті Англії Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

В Італії Лаціо мінімально здолав Фрозіноне, а Аталанта розібралася з Кальярі. Тим часом в іспанській Ла Лізі Леганес в меншості переграв Райо Вальєкано – Лунін і Василь Кравець не грали.

Олександр Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів. Натомість Мануель Нойєр може пропустити перший матч 1/8 фіналу турніру проти Ліверпуля.

Інші топ-події

На борту затонулого літака Сали виявлено одне тіло – наразі невідомо, кому воно належить. Батько Сали відреагував на те, що знайшли уламки літака, яким летів його син.

Суперник збірної України Литва призначила новим головним тренером екс-наставника Жальгіріса Вальдаса Урбонаса. Натомість Роберто Манчіні пояснив, чому викликав у збірну Італії Квальяреллу, а не Балотеллі.