Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду

У виїзному матчі 25-го туру АПЛ Ліверпуль несподівано втратив очки з Вест Хемом.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 25-й тур

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1

Голи: Антоніо, 28 – Мане, 22

Перший тайм виявився багатим на події. Ліверпуль важко в нього входив, повністю віддавши стартові хвилини господарям. Ті ж почали створювати класні моменти: так, вже на 3-й хвилині Чічаріто після пасу Нобла хитнув захисника на лінії штрафного та пробив поруч із дальньою штангою, а на 10-й Кресвелл метрів з 25-ти пальнув у той же кут – м'яч пройшов у сантиметрах від воріт. На 16-й же в гру вступив Аліссон, парирувавши постріл Чічаріто з дистанції у лівий кут. Мерсисайдці за цей час мали лише напівмоменти.

До середини тайму гості обжилися й стали діяти конкретніше. Так, на 20-й хвилині Фірміно непогано прорвався до карного майданчика, але пробив слабенько – Фабіанскі впорався з ударом. Втім, вже у наступній атаці голкіперу довелося витягувати м'яч із сітки: Ліверпуль провів класну комбінацію на правому фланзі та завершив епізод прострілом Мілнера у штрафний, де Мане розвернувся та вистрілив у дальній кут – 0:1! Втім, повтор показав, що Мілнер перебував у офсайді, який лайнсмен проморгав.

Вест Хем досить швидко відновив справедливість. На 28-й хвилині "молотобійці" заробили стандарт, який Феліпе Андерсон розіграв хитрим пасом повз стінку на Антоніо. Майкл відірвався від Кейта та з правого краю штрафного спокійно пробив під ліву штангу – 1:1! Втім, вже на 30-й Кейта дальнім ударом міг вдруге вивести Ліверпуль уперед, але господарів врятували захисники.

В кінцівці першого тайму команди розмінювались прострілами та ударами різної ступіні неточності, хоча на 39-й Ліверпуль міг забити після одного з них. Другий гол міг прийти зі стандартів: на 42-й хвилині самотній Деклан Райс головою замкнув навіс зі штрафного, пробивши над поперечиною, а Садьйо Мане на 44-й зняв верховий м'яч, завдавши удару головою з лінії воротарського – точно в руки Фабіанському.

У другому таймі нічого не змінилося. Ліверпуль не міг нащупати потрібний темп та прорватися у штрафний, а коли це вдавалося, то підводило завершення. Характерний епізод стався на 62-й хвилині, коли Салах у фірмовому стилі накрутив захисників на правому краю карного майданчика, але пробив занадто слабко. У Вест Хема епізоди були набагато кращі: вже на 49-й Діоп замкнув подачу зі стандарту ударом поруч з лівою штангою, на 55-й Матіп ледь не залишив свою команду в меншості порушенням проти Андерсона (тягнуло на фол останньої надії), а потім Кресвелл зі штрафного пробив вище. Найкращий шанс господарі втратили на 73-й, коли Марк Нобл після проходу Андерсона пробив метрів з 10-ти над поперечиною.

Останні 20 хвилин тайму пройшли за відчутного тиску Ліверпуля, але гостям було дуже важко вести фізичну боротьбу з потужними лондонцями. На 81-й хвилині вони втратили супершанс відзначитись після подачі зі штрафного, яка відскочила до Ван Дейка. Той відірвався від захисника та пробив з гострого кута – Фабіанськи врятував Вест Хем! Надалі всі атаки команди Юргена Клоппа були пов'язані з безуспішними спробами увірватися у штрафний. Вест Хем усі відбив.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Ліверпуль набрав 62 очка, підпустивши Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги. Вест Хем тепер має 32 залікових бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці.