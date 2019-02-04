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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів

18:44 247 Читать на русском
Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до заявки команди на Лігу чемпіонів.

Хосеп Гвардіола зможе розраховувати у весняній частині Ліги чемпіонів на 22-х виконавців. Зазначимо, що в заявці, опублікованій клубною прес-службою "містян", Зінченко фігурує як захисник.

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Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти німецького Шальке, за який виступає ще один гравець збірної України Євген Коноплянка. Перший матч цього протистояння відбудеться 20 лютого у Гельзенкірхені.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
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Манчестер Сіті
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке - Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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