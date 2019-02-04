Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до заявки команди на Лігу чемпіонів.

Хосеп Гвардіола зможе розраховувати у весняній частині Ліги чемпіонів на 22-х виконавців. Зазначимо, що в заявці, опублікованій клубною прес-службою "містян", Зінченко фігурує як захисник.

Зінченко міг опинитися в Зеніті

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти німецького Шальке, за який виступає ще один гравець збірної України Євген Коноплянка. Перший матч цього протистояння відбудеться 20 лютого у Гельзенкірхені.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Ман Сіті – Арсенал: Гвардіола дивує, Агуеро забиває навіть лежачи руками і пояснення, чому лондонців не буде в топ-4