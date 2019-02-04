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Лаціо мінімально здолав Фрозіноне: 22 тур Серії А, матчі понеділка

22:10 18 Читать на русском
Лаціо мінімально здолав Фрозіноне: 22 тур Серії А, матчі понеділка

В матчі 22 туру Серії А Лаціо на виїзді здолав Фрозіноне. Рахунок та звіт про матч читайте на сайт "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 22 тур

Фрозіноне – Лаціо – 0:1

Гол: Кайседо, 36

Лаціо на виїзді мінімально обіграв Фрозіноне. Єдиним голом в матчі відзначився Кайседо наприкінці першого тайму отримав передачу на лінії штрафного від Альберто і пробив воротаря.

Лаціо завдяки цій перемозі набрав 35 очок і повернувся на 6 місце, Фрозіноне з 13 пунктами залишився в зоні вильоту.

Італія22 турКомунале Матуза (Фрозіноне)

Фрозіноне - Лаціо: Понеділок 04 лютого 2019

Фрозіноне
Матч завершено
0 : 1
Лаціо
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Теги
Лаціо Лаціо Італія Фрозіноне Фрозіноне Фрозіноне - Лаціо
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