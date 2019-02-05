Леганес в меншості переграв Райо Вальєкано

В матчі 22 туру Леганес на виїзді здолав Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Райо Вальєкано – Леганес – 1:2

Голи: А. Гарсія, 83 – Брейтвейт 36, Ен-Несірі, 85

Вилучення: Ньйом, 58

Леганес на виїзді переграв Райо Вальєкано. Брейтвейт наприкінці першого тайму вивів гостей вперед. По перерві Леганес залишився в меншості, Ньйом відверто скосив суперника біля кутового прапорця. А наприкінці матчу Альваро Гарсія зрівняв рахунок, проте Ен-Несірі миттєво вирвав перемогу для Леганес. Відзначимо, що Лунін потрапив до заявки команди, тоді як Кравець опинився поза нею, але жоден з українців не взяв участі у матчі.

Леганес набрав 26 очок і піднявся на 13 місце, Райо Вальєкано залишився в зоні вильоту.