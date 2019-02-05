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Леганес в меншості переграв Райо Вальєкано

00:05 110 Читать на русском
Леганес в меншості переграв Райо Вальєкано
Радість гравців Леганеса / офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 22 туру Леганес на виїзді здолав Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Райо Вальєкано – Леганес – 1:2

Голи: А. Гарсія, 83 – Брейтвейт 36, Ен-Несірі, 85

Вилучення: Ньйом, 58

Леганес на виїзді переграв Райо Вальєкано. Брейтвейт наприкінці першого тайму вивів гостей вперед. По перерві Леганес залишився в меншості, Ньйом відверто скосив суперника біля кутового прапорця. А наприкінці матчу Альваро Гарсія зрівняв рахунок, проте Ен-Несірі миттєво вирвав перемогу для Леганес. Відзначимо, що Лунін потрапив до заявки команди, тоді як Кравець опинився поза нею, але жоден з українців не взяв участі у матчі.

Леганес набрав 26 очок і піднявся на 13 місце, Райо Вальєкано залишився в зоні вильоту.

Іспанія22 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Леганес: Понеділок 04 лютого 2019

Райо Вальєкано
Матч завершено
1 : 2
Леганес
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Теги
Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Леганес Леганес Райо Вальєкано - Леганес
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