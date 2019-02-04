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Манчіні пояснив, чому викликав у збірну Італії Квальяреллу, а не Балотеллі

20:42 117 Читать на русском
Манчіні пояснив, чому викликав у збірну Італії Квальяреллу, а не Балотеллі
Фабіо Квальярелла / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував свій вибір складу на найближчий збір національної команди.

"У 2019 році Італії необхідно виграти всі майбутні поєдинки, а також повернутися на високі місця світових рейтингів.

36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії

Квальярелла? Він заслужив виклик у національну команду, вік не має значення. Також в атаці ми можемо розраховувати на Кутроне, який стане майбутнім збірної Італії.

Балотеллі? Ми нікого не залишили поза увагою. Маріо є частиною нашої команди, він знає це добре, і він також знає, що це залежить від нього, а не від мене.

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Поки він грає мало, але якщо він досягне успіху в наступні два місяці, то, можливо, він міг би повернутися. Для нього двері завжди відчинені", – цитує Манчіні Sky Italia.

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