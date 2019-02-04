"Це ніби страшний сон, я у відчаї", – батько Сали відреагував на те, що знайшли уламки літака, яким летів його син

Батько Еміліано Сали Орасіо прокоментував той факт, що у результаті підводної пошукової операції рятувальники знайшли частини літака, на якому летів його син.

"Я не можу повірити в це. Це ніби страшний сон, я у відчаї. Моя дружина, двоє дітей і декілька друзів Еміліано знаходяться там.

Я спілкуюся з пошуковою групою щодня, але через те, що у мене на телефоні немає WhatsApp, нам складно контактувати один з одним", – цитує батька форварда Кардіффа Ole.

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Зазначимо, вчора стало відомо, що рятувальники знайшли уламки літака на якому летів Еміліано Сала з пілотом. Це пітвердила експертиза. Рідні зниклих були повідомлені про знахідку.

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою летів із Нанта у Кардіфф, коли зник з радарів біля острову Гернсі. Триденна пошукова операція, яку проводила поліція острова, не дала результатів. За гроші, які зібрали рідні футболіста, було організовано приватну пошукову операцію.

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