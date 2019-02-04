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Ворскла перемогла Спартак з Суботіци у матчі з 6-ма голами

18:30 255 Читать на русском
Ворскла перемогла Спартак з Суботіци у матчі з 6-ма голами
Ворскла – Спартак Суботіца / ФК Ворскла

Полтавська Ворскла провела черговий товариський матч на зборах у Туреччині.

Зимові збори, товариський матч

Ворскла – Спартак Суботіца – 4:2

Голи: Кобахідзе, 24, Шехіч, 52, 84, Керкез, 65 (автогол) – Обрадовіч, 35, Текьяжкі, 69

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Ворскла почала матч активніше, що призвело до першого голу, автор якого став Кобахідзе. Ще до перерви сербський Спартак зрівняв рахунок у зустрічі, але у другому таймі полтавці вразили ворота суперника ще три рази, тоді як Спартак забив лише один гол. У підсумку впевнена перемога підопічних Сачка – 4:2.

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До слова, наступний товариський матч на зборах у Туреччині полтавська команда зіграє 7-го лютого проти боснійської команди Железнічар.

Теги
Товариські матчі Ворскла Ворскла Зимові збори
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