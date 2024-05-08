Захисник Хуста Микола Сираш був доставлений до військкомату, хоча закон про мобілізацію ще не вступив у дію.

"Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК Хуст, сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на цю мить відсутній. Подальша доля – невідома.

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В нашому місті довгий час не було футболу. Новостворений ФК Хуст зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, одним з головних напрямків клубу є розвиток дитячого футболу. На сьогодні активно займається 130 дітей різного віку. Клуб існує винятково завдяки коштам небайдужих меценатів.

Але сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК. Чемпіонат України на грані зриву! Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Кілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких будуть брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?

Просимо реагування та підтримки у Голови УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденко, Голови обласної військової адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо даної ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол", – йдеться у дописі ФК Хуст в Instagram.

Нагадаємо, що закон про мобілізацію набере чинності 18 травня, який, зокрема, передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. До слова, Хуст посідає шосте місце у групі на вибування в Першій лізі.

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