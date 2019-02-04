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Суперник збірної України Литва призначила нового головного тренера

20:55 108 Читать на русском
Суперник збірної України Литва призначила нового головного тренера
Вальдас Урбонас / Соцмережі

Збірна Литви отримала нового головного тренера. Ним став Вальдас Урбонас.

Про призначення нового наставника повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Литви. Зазначається, що офіційне представлення менеджера відбудеться у вівторок.

Литва – Україна: визначилось місце проведення матчу відбору до Євро-2020

Останнім клубом Урбонаса був литовський Жальгіріс, який наставник покинув заради роботи зі збірною. Також 51-річний литовець працював з Тракаєм, Екранасом, латвійським Спартаком та іншими клубами.

Литва звільнила головного тренера – вона зіграє з Україною у відборі на Євро-2020

Нагадаємо, Литва та Україна потрапили у одну групу кваліфікації на Євро-2020. Команди зустрінуться 7-го вересня та 11-го жовтня цього року.

Євро-20205 тур

Литва - Україна: Субота 07 вересня 2019

Литва
до матчу
214
дн
:
21
год
:
39
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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