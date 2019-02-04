Суперник збірної України Литва призначила нового головного тренера

Збірна Литви отримала нового головного тренера. Ним став Вальдас Урбонас.

Про призначення нового наставника повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Литви. Зазначається, що офіційне представлення менеджера відбудеться у вівторок.

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Останнім клубом Урбонаса був литовський Жальгіріс, який наставник покинув заради роботи зі збірною. Також 51-річний литовець працював з Тракаєм, Екранасом, латвійським Спартаком та іншими клубами.

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Нагадаємо, Литва та Україна потрапили у одну групу кваліфікації на Євро-2020. Команди зустрінуться 7-го вересня та 11-го жовтня цього року.