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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Вест Хем –​​​​​​​ Ліверпуль –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

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Вест Хем –​​​​​​​ Ліверпуль –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Вест Хем –​​​​​​​ Ліверпуль –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

У виїзному матчі 25-го туру АПЛ Ліверпуль несподівано втратив очки з Вест Хемом. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем –​​​​​​​ Ліверпуль.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 25-й тур

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1

Голи: Антоніо, 28 – Мане, 22

Обидва голи в цьому матчі були забиті ще до перерви. Відкрив рахунок Мане на 22-й хвилині. Однак Вест Хем дуже швидко відновив рівновагу зусиллями Антоніо.

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду

Ліверпуль набрав 62 очки, підпустивши Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги. Вест Хем тепер має 32 залікових бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці.

Англія25 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Вест Хем - Ліверпуль Вест Хем Вест Хем Відеоновини
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