У виїзному матчі 25-го туру АПЛ Ліверпуль несподівано втратив очки з Вест Хемом. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем –​​​​​​​ Ліверпуль.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 25-й тур

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1

Голи: Антоніо, 28 – Мане, 22

Обидва голи в цьому матчі були забиті ще до перерви. Відкрив рахунок Мане на 22-й хвилині. Однак Вест Хем дуже швидко відновив рівновагу зусиллями Антоніо.

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду

Ліверпуль набрав 62 очки, підпустивши Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги. Вест Хем тепер має 32 залікових бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці.