Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 14:20 1096
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На борту затонулого літака Сали виявлено одне тіло
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Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікендуСвіт — 13:42 321
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"Лужний виконав підкат – я порвав ахілл". Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну кар'єруІнтерв’ю — 13:00 2147
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Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчіТовариські матчі — 11:48 2621
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