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Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу

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Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу

"Гірники з розгромним рахунком перемогли болгарський Ботев. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч:

Шахтар – Ботев – 6:1

Голи: Тотовицький, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 – Марін, 47

Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі

У першому таймі Тотовицький оформив дубль за дві хвилини. По перерві гості один м'яч відіграли, однак Бутко та Кайоде забили по м'ячу впродовж 4 хвилин та зняли усі питання щодо переможця. На 71-хвилині Майкон довів рахунок до розгромного, а під завісу зустрічі той же Кайоде встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Товариські матчі

Шахтар - Ботев: Понеділок 04 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
6 : 1
Ботев
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