Главные новости футбола 4 февраля: Ливерпуль потерял важные очки, на борту затонувшего самолета Салы обнаружили тело

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 февраля.

Украина

Донецкий Шахтер с теннисным счетом победил Ботев в контрольном матче – видео голов и обзор поединка.

Тренер "горняков" Паулу Фонсека похвалил молодежь после матча с болгарами. Зато Ворскла победила Спартак из Суботицы в матче с 6-ю голами.

Наставник Зари Юрий Вернидуб отказался подписывать двух игроков из Нигерии. А бразильский Сантос хочет арендовать Сидклея у Динамо.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль сыграл вничью с Вест Хэмом, забив единственный гол из офсайда – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

В Италии Лацио минимально одолел Фрозиноне, а Аталанта разобралась с Кальяри. Между тем в испанской Ла Лиге Леганес в меньшинстве переиграл Райо Вальекано – Лунин и Василий Кравец не играли.

Александр Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов. Зато Мануэль Нойер может пропустить первый матч 1/8 финала турнира против Ливерпуля.

Другие топ-события

На борту затонувшего самолета Салы обнаружено одно тело – пока неизвестно, кому оно принадлежит. Отец Салы отреагировал на то, что нашли обломки самолета, которым летел его сын.

Соперник сборной Украины Литва назначила новым главным тренером экс-наставника Жальгириса Вальдаса Урбонаса. Зато Роберто Манчини объяснил, почему вызвал в сборную Италии Квальяреллу, а не Балотелли.