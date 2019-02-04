Фонсека похвалив молодь після матчу з Ботевом – порція компліментів дісталася вихованцю Динамо

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека залишився задоволений діями своїх підопічних у матчі проти Ботева. Португалець окремо відзначив молодих оборонців "гірників" Сергія Чоботенка, який є вихованцем Динамо, та Валерія Бондаря.

"Сподобався матч і результат. Зрозуміло, що рівень складності був зовсім не таким, як вчора. У цього суперника немає таких сильних якостей, як у Партизана. У будь-якому випадку сьогодні мені сподобалася відповідь всіх наших футболістів. Дуже компетентно і серйозно зіграли. Молоді хлопці відмінно себе поводили на полі – це доводить, що і вони на правильному шляху.

Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар був змушений повернути захисника Сергія Чеботенка, який був в оренді в Маріуполі й взяти з молодіжної команди Валерія Бондаренка. Мені сподобалося, як ця пара центрбеків зіграла у матчі проти Ботева. Обидва – молоді футболісти, які не були з нами. Той-таки Чоботенко приїхав тільки сьогодні, а до того з нами навіть не тренувався. Перед матчем буквально за кілька хвилин спробував комплексно пояснити, як діє наша лінія оборони, що їм слід робити на полі.

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Відверто кажучи, не очікував від хлопців такого позитивного відгуку. Мені справді дуже сподобалось, як вони зіграли. Чоботенко й Бондар провели відмінний поєдинок! Звісно, беру до уваги і те, що суперник не створив нам великих проблем, утім у них була належна поведінка на полі", – цитує португальського фахівця офіційний сайт "гірників".