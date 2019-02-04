На борту затонулого літака Сали виявлено одне тіло

Пошукова група виявила тіло із раніше зниклого безвісти літака, на якому перебував форвард Кардіффа Еміліано Сала.

Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) заявив про знайдене тіло між уламками літака в якому перебував Еміліано Сала, повідомляє BBC.

"Це ніби страшний сон, я у відчаї", – батько Сали відреагував на те, що знайшли уламки літака, яким летів його син

Кому саме належить тіло, пілоту чи форварду Кардіффа – поки невідомо.

Пошукова група вчора, 3 лютого, знайшла більшу частину уламків літака.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

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