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Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі

11:48 1692 Читать на русском
Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі
Шахтар каменя на камені не залишив від Ботева / ФК Шахтар

"Гірники" каменя на камені не залишили від болгарського Ботева у товариському поєдинку на зборах в Туреччині.

Товариський матч:

Шахтар – Ботев – 6:1

Голи: Тотовицький, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 – Марін, 47

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"Гірники" на зборах в Туреччині розгромно перемогли болгарський Ботев у контрольному матчі. У першому таймі Тотовицький оформив дубль за 5 хвилин. Спершу він результативно вийшов на побачення з голкіпером гостей після передачі Кайоде, а за декілька хвилин Тотовицький розстріляв ворота Ботева після прострілу Марлоса.

Відразу по перерві болгарський клуб скоротив відставання після розіграшу кутового. Бутко не втримав Маріна, однак вже через 4 хвилин Богдан реабілітувався, забивши м'яч ударом в дальній кут воріт. Кайоде на 54 хвилині довів рахунок до розгромного. Майкон на 71-й хвилині відзначився після прострілу Матвієнка, а на 87-й хвилині невтомний Кайоде, який був дуже активним у цьому матчі, оформив дубль та довершив побиття Ботева.

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Товариські матчі

Шахтар - Ботев: Понеділок 04 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
6 : 1
Ботев
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