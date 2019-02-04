Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі

"Гірники" каменя на камені не залишили від болгарського Ботева у товариському поєдинку на зборах в Туреччині.

Товариський матч:

Шахтар – Ботев – 6:1

Голи: Тотовицький, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 – Марін, 47

"Зробимо перший крок разом": Шахтар презентував яскравий проморолик до матчу проти Айнтрахта

"Гірники" на зборах в Туреччині розгромно перемогли болгарський Ботев у контрольному матчі. У першому таймі Тотовицький оформив дубль за 5 хвилин. Спершу він результативно вийшов на побачення з голкіпером гостей після передачі Кайоде, а за декілька хвилин Тотовицький розстріляв ворота Ботева після прострілу Марлоса.

Відразу по перерві болгарський клуб скоротив відставання після розіграшу кутового. Бутко не втримав Маріна, однак вже через 4 хвилин Богдан реабілітувався, забивши м'яч ударом в дальній кут воріт. Кайоде на 54 хвилині довів рахунок до розгромного. Майкон на 71-й хвилині відзначився після прострілу Матвієнка, а на 87-й хвилині невтомний Кайоде, який був дуже активним у цьому матчі, оформив дубль та довершив побиття Ботева.

Шахтар оприлюднив заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у списку