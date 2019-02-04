Сантос хоче орендувати Сідклея у Динамо

Хавбек Динамо Сідклей може змінити клубну прописку.

Бразильський Сантос зацікавлений в оренді хавбека Динамо Сідклея, повідомляє Dynamomania з посиланням на журналіста Давіда Чанаклію.

Хацкевич впевнений, що Сідклей гратиме краще

Керівництво Сантоса вже домовилось про зустріч з представниками Динамо, аби обговорити можливість оренди футболіста, адже кияни не зацікавлені у продажі гравця.

Сідклей розкрив свої амбітні плани в Динамо – йому буде мало тріумфу в чемпіонаті України

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018-го року з бразильського Атлетіко Паранаенсе. В активі 25-річного хавека 12 матчів у складі "біло-синіх" в усіх турнірах та одна гольова передача.