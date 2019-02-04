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Нойєр може пропустити перший матч проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів

20:06 51 Читать на русском
Нойєр може пропустити перший матч проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів
Мануель Нойєр / фото із соцмереж

Воротар і капітан мюнхенської Баварії Мануель Нойєр досі не відновився від травми великого пальця руки, через яку пропустив матч з Байєром у 20-му турі німецької Бундесліги.

Через пошкодження німецький голкіпер ризикує також пропустити першу гру з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка відбудеться 19 лютого. Головний тренер Баварії Ніко Ковач зізнався, що не може назвати точні терміни відновлення Нойєра.

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"Не можу точно сказати. Якщо скажу, що він вибув на п'ять місяців, почнеться паніка. Якщо скажу, що він пропустить п'ять днів, всі подумають, що це не так вже й погано. Нойер відчував біль. В іншому випадку він би зіграв з Байєром", – цитує Ковача Liverpool Echo.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

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