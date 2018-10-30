Головні новини футболу 29 жовтня: Реал звільнив Лопетегі, Манчестер Сіті та Інтер здобули важливі перемоги

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 жовтня.

Відставка Лопетегі

Мадридський Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з його тимчасовою заміною. Виконуватиме обов'язки керманича "вершкових" головний тренер Кастільї Сантьяго Соларі.

Аргентинець Соларі буде в. о. головного тренера Реала не довше двох тижнів. У той же час Антоніо Конте нібито відмовився очолити Реал через гравців клубу.

Цікаво, що Хулен Лопетегі встановив антидосягнення за тривалістю роботи в Реалі, а команда вперше за 17 років опустилася нижче 8-го місця в Ла Лізі.

Перемоги Манчестер Сіті та Інтера

У чемпіонатах Англії та Італії відбулися заключні поєдинки 10-го туру. Зокрема, Манчестер Сіті переграв Тоттенхем на екстремальному полі і встановив унікальний рекорд АПЛ – відео голів і огляд матчу.

Натомість міланський Інтер на виїзді розгромив Лаціо та піднявся на друге місце в таблиці – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Інші топ-події

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну на матч проти Словаччини. Тим часом Густаво Бланко Лещук дублем допоміг Малазі очолити таблицю Сегунди.

Форвард Десни Денис Безбородько став найкращим гравцем 13-го туру УПЛ, а Юрій Бакалов визнаний найкращим тренером ігрового дня.

У понеділок гравці Лестера відвідали меморіал пам'яті загиблого власника клубу. "Футбол 24" з'ясував яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера.