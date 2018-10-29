Гравці Лестера відвідали меморіал пам'яті загиблого власника клубу

Гравці Лестера вшанували пам'ять власника клубу Вішая Шрівадданапрабха, який трагічно загинув.

Гравці та тренерський штаб Лестера в повному складі прибули до меморіалу, присвяченому загиблому президенту "лисиць" Вішаю Шрівадданапрабха.

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Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, ввечері після матчу проти Вест Хема розбився вертоліт президента Лестера. Трагедія сталась неподалік домашньої арени клубу.

Окрім самого Вішая в катастрофі загинуло ще четверо осіб – двоє пілотів та двоє колег власника Лестера.