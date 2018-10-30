Бланко Лещук дублем допоміг Малазі очолити таблицю Сегунди

Україна — 14:07 855
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Шахтар – топ, Динамо – ні – збірна 13 туру УПЛ за версією InStat
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"Сказав Луніну, щоб забронював мені місце в Реалі". Олександр Сваток – про феноменальні голи п'ятою і кризу ЗоріІнтерв’ю — 13:30 3674
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Лунін зіграє у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано – Пеллегріно поставив українця у стартовий складІспанія — 10:11 1643
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Як Бланко Лещук дублем зробив Малагу лідером СегундиІспанія — 09:18 1486
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Тоттенхем – Манчестер Сіті: екстремальні умови, унікальний рекорд, лідерство АПЛ і туга фанатів за ЗінченкомАнглія — 01:07 5758
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