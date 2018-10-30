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Бланко Лещук дублем допоміг Малазі очолити таблицю Сегунди

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Бланко Лещук дублем допоміг Малазі очолити таблицю Сегунди
Густаво Бланко Лещук / Фото: ФК Малага

Завершився останній матч 11-го туру Ла Ліги 2 між Малагою та Нумансією. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Господарі вдало розпочали матч – вже на 1-й хвилині Бланко Лещук відкрив рахунок.

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На старті другого тайму Бланко Лещук оформив дубль та приніс своїй команді впевнену перемогу.

Після 11-ти турів Сегунди Малага має в активі 25 очок та очолює турнірну таблицю.

Іспанія, Сегунда, 11 тур

Малага – Нумансія – 2:0

Голи: Бланко Лещук, 1, 47

Теги
Іспанія Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Нумансія Нумансія
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