"Питання в тому, що рішення має ухвалити сам Миколенко. У 2006 році така сама історія була у Шевченка. Перед чемпіонатом світу він дуже хотів грати, але травмувався у матчі останнього туру, в якому не повинен був грати.

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Було два варіанти. Перший – це традиційна медицина без хірургічного втручання, відновлення швидше і шанси встигнути до чемпіонату світу. Або операція та довге відновлення, але ти повноцінно готуєшся до наступного сезону. Шевченко обрав перший варіант: швидко відновився, відіграв чемпіонат світу та перейшов у Челсі. І тоді у нього був такий дуже "зіжмаканий" сезон.

Традиційне лікування через деякий час все одно цю проблему виявить, бо це заліковування травми. Коли тобі вже за 30 – ти можеш ризикнути й піти на таку історію, бо більша частина кар'єри вже позаду. А Миколенко молодий футболіст.

Я думаю, що йому зараз потрібно буде ухвалити рішення: залікувати травму та підготуватися до Євро або оперуватися вже після чемпіонату Європи, але тоді ти пропускаєш майже півроку. Це дуже складна історія", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ Миколенко наприкінці першого тайму невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. Українець розірвав зв'язку гомілкостопа – його відновлення триватиме близько 6 тижнів.

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