Лаціо – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Міланський Інтер здолав римський Лаціо на виїзді в 10-му турі італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Чорно-сині" забили два м'ячі ще до перерви. Спочатку голом відзначився лідер атак Інтера Мауро Ікарді, а під завісу тайму більярдним ударом відзначився Марсело Брозовіч.

Інтер на виїзді розгромив Лаціо

Після перерви міланці повністю контролювали гру й довели рахунок до розгромного. Дубль до свого активу записав аргентинець Ікарді. Перемога дозволила Інтеру піднятися на другу сходинку в Серії А.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А, 10 тур

Лаціо – Інтер – 0:3

Голи: Ікарді, 28, 70, Брозовіч, 41