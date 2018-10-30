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Лаціо – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Лаціо – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Мауро Ікарді / твіттер Інтера

Міланський Інтер здолав римський Лаціо на виїзді в 10-му турі італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Чорно-сині" забили два м'ячі ще до перерви. Спочатку голом відзначився лідер атак Інтера Мауро Ікарді, а під завісу тайму більярдним ударом відзначився Марсело Брозовіч.

Інтер на виїзді розгромив Лаціо

Після перерви міланці повністю контролювали гру й довели рахунок до розгромного. Дубль до свого активу записав аргентинець Ікарді. Перемога дозволила Інтеру піднятися на другу сходинку в Серії А.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А, 10 тур

Лаціо – Інтер – 0:3

Голи: Ікарді, 28, 70, Брозовіч, 41

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія10 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Інтер: Понеділок 29 жовтня 2018

Лаціо
Матч завершено
0 : 3
Інтер
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Італія Відеоновини Лаціо Лаціо Інтер Інтер Лаціо - Інтер
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