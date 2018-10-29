Конте відмовився очолити Реал через гравців клубу, – ЗМІ

Екс-наставник Челсі Антоніо Конте вирішив не підписувати угоду з мадридським Реалом.

Італійський фахівець Антоніо Конте, який був одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Реала, відмовився очолити мадридський клуб, повідомляє Cuatro.

Соларі – основний кандидат на посаду тренера Реала, – ЗМІ

За інформацією видання, колишній наставник Челсі побоюється, що не отримає належної підтримки гравців "королівського клубу" після звільнення Хулена Лопетегі.

Нагадаємо, влітку Конте звільнили з посади головного тренера Челсі, на його місце призначили Мауріціо Саррі.

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