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Конте відмовився очолити Реал через гравців клубу, – ЗМІ

21:43 1703 Читать на русском
Конте відмовився очолити Реал через гравців клубу, – ЗМІ
Антоніо Конте / Фото Reuters

Екс-наставник Челсі Антоніо Конте вирішив не підписувати угоду з мадридським Реалом.

Італійський фахівець Антоніо Конте, який був одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Реала, відмовився очолити мадридський клуб, повідомляє Cuatro.

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За інформацією видання, колишній наставник Челсі побоюється, що не отримає належної підтримки гравців "королівського клубу" після звільнення Хулена Лопетегі.

Нагадаємо, влітку Конте звільнили з посади головного тренера Челсі, на його місце призначили Мауріціо Саррі.

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Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте
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