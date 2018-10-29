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Соларі буде в.о. головного тренера Реала не довше двох тижнів

22:36 12 Читать на русском
Соларі буде в.о. головного тренера Реала не довше двох тижнів
Сантьяго Соларі / Фото: ФК Реал

Мадридський Реал змушений призначити нового тренера команди вже найближчим часом.

Як відомо, Реал попрощався з Хуленом Лопетегі після розгромної поразки Барселоні.

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Його наступником став 42-річний Сантьяго Соларі, але з приставкою в.о. Втім, за правилами Федерації футболу Іспанії, Реал має призначити нового тренера на протязі 15 днів, повідомляє Marca.

Чи зможе Реал домовитися з новим тренером, чи залишить на цій посаді Соларі – наразі невідомо.

Найближчий матч "вершкові" зіграють проти Мелільї у Кубку Іспанії 31 жовтня.

Теги
Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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