Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну України на матч проти Словаччини

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився з українськими легіонерами, яких візьме на матчі проти Словаччини та Туреччини.

До списку легіонерів цього разу увійшли дев’ятеро футболістів. Це ті самі виконавці, які були викликані й на попередній збір, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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На матч проти Словаччини у ЛІзі націй у розташування збірної прибудуть такі гравці: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Збереться національна команда в Києві 12 листопада.

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