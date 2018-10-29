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Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну України на матч проти Словаччини

18:36 4565 Читать на русском
Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну України на матч проти Словаччини
Андрій Шевченко / Фото: соцмережі

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився з українськими легіонерами, яких візьме на матчі проти Словаччини та Туреччини.

До списку легіонерів цього разу увійшли дев’ятеро футболістів. Це ті самі виконавці, які були викликані й на попередній збір, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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На матч проти Словаччини у ЛІзі націй у розташування збірної прибудуть такі гравці: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Збереться національна команда в Києві 12 листопада.

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Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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