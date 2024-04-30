Фінансовий директор Української асоціації футболу Євгенія Сагайдак, яка виконувала ці функції за Андрія Павелка, здала справи і залишила посаду після закінчення аудиту, повідомляє "ТаТоТаке".

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Новим наглядачем за коштами в УАФ стала Наталія Осколок, яка до цього працювала у сфері бізнесу, обіймаючи посади у фінансових департаментах різних компаній.

Нагадаємо, нещодавно між Сагайдак та Олександром Шевченком розгорівся скандал. Інцидент трапився через ініціативу віце-президента УАФ на власний розсуд розпоряджатися грошима, які збірна України заробила за вихід на Євро-2024 і скерувати їх на футзал. Євгенія Сагайдак не дозволила цього зробити, за що отримала порцію словесних образ і погроз. Ситуація вже переросла у провадження, яке за фактом письмового звернення відкрили у Комітеті з етики та Контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ. Також справа дійшла до омбудсмена України.

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