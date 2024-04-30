"Для всіх учасників півфіналу будь-який результат, крім перемоги, стане розчаруванням. Конкретно це протистояння буде схоже на чвертьфінальне з Барселоною. Але ми постараємося виграти ці матчі завдяки своєму футболу. Ми не станемо відсиджуватися в обороні – думаю, як і Дортмунд. Тому я чекаю видовища і голів. Нас вважають фаворитами протистояння? Журналісти нічого не тямлять у футболі.

ПСЖ визначився з долею Луїса Енріке – результати в Лізі чемпіонів не вплинуть на рішення

Можливість оформити требл? До кінця сезону залишився місяць, а ми все ще беремо участь у всіх змаганнях. Нам доведеться керувати цими емоціями, справлятися з тиском, бути амбітними. Ми не можемо почати розглядати тиск як загрозу. Ми продемонстрували великий прогрес, але, як і раніше, можемо стати ще кращими.

У всіх команд є слабкі сторони, проте я завжди вважаю, що моя команда найкраща. Ми не ідеальні, ми програвали матчі в цьому сезоні, але наша мета – проводити матчі, в яких ми є найкращою командою. Якщо нам вдасться задати темп гри та ізолювати Борусію від м'яча, ми створимо їй проблеми.

Сподіваюся, гра з Барселоною зняла тягар із наших плечей. Ми зробили те, чого ще ніколи не робили: вийшли в наступний раунд після поразки в першому матчі вдома. Однак я досить досвідчений, щоб знати, що завтра це не матиме жодного значення", – цитує Енріке GFFN.

Матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться в середу, 1 травня.

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