Інтер на виїзді розгромив Лаціо

В матчі 10-го туру Серії А Інтер не зазнав проблем в матчі з Лаціо. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Інтер впевнено переграв Лаціо. Міланці на початку матчу почали активніше грати в атаці, проте досить обережно діяли в обороні. А на 28-й хвилині головна зірка Інтера відкрила рахунок в матчі. Після класної комбінації Перішич грудьми скинув на Весіно, а той продовжив на Ікарді. Мауро без проблем переправив м'яч у ворота. А перед перервою Брозовіч подвоїв перевагу "чорно-синіх", влучно пробивши після відскоку. Лаціо в другому таймі намагався відіграти бодай один м'яч, проте Інтер забив третій гол. І знову відзначився Ікарді, цього разу після розкішної передачі Валеро. Лаціо так і не зміг відіграти бодай гол, тож міланці довели матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 22 очки і піднявся на 2-ге місце, Лаціо з 18-ма пунктами залишився на четвертій позиції.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А, 10 тур

Лаціо – Інтер – 0:3

Голи: Ікарді, 28, 70, Брозовіч, 41