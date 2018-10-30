Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем мінімально поступився Манчестер Сіті у 10 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Уже на 6-й хвилині Сіті повів у рахунку. Едерсон пасом зі свого воротарського знайшов Стерлінга перед чужим штрафним, той простим фінтом обійшов захисника і віддав Марезу в центр – уже на порожні ворота.

Манчестер Сіті переграв Тоттенхем на екстремальному полі і встановив унікальний рекорд АПЛ

Тоттенхем пробував відігратись, але гравці "містян" контролювали гру.

У другій половині зустрічі команди обміняли кількома небезпечними моментами, але до зміни рахунку на табло це не призвело.

Англія. АПЛ, 10 тур

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:1

Гол: Марез, 6