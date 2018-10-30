Тоттенхем – Манчестер Сіті: екстремальні умови, унікальний рекорд, лідерство АПЛ і туга фанатів за Зінченком

Тоттенхем приймав Манчестер Сіті у центральній битві 10-го туру чемпіонату Англії 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Гра відбувалася на Уемблі. Перед звітною зустріччю Тоттенхем посідав 5-е місце (21 бал), а Ман Сіті йшов третім (23), відстаючи від лідера Ліверпуля на 3 очки.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Команди недовго звикали до жахливого поля, по якому днями пройшлися гравці в американський футбол. Уже на 6-й хвилині Сіті повів у рахунку. Едерсон пасом зі свого воротарського знайшов Стерлінга перед чужим штрафним, той простим фінтом обійшов захисника і віддав Марезу в центр – уже на порожні ворота. Кейн спробував перекинути кіпера гостей майже ідеальним дальнім ударом, але забракло влучності.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Після короткої паузи Сіссоко отримав мільйон можливостей у штрафному Ман Сіті, але ні на удар не наважився, ні простріл а-ля Стерлінг не виконав, а просто віддав м'яч супернику. Марез знову міг відзначитись, однак Льоріс перевів його потужний удар зблизька у стійку. Ще один розкішний момент втратив Кейн. Ламелі ідеально виклав круглого на блюдечку для Харрі, але форвард збірної Англії так прокинув м'яч, що до нього швидше добіг воротар. У підсумку Сіті закономірно виграв перший тайм: у 4 рази більше ударів (8:2), у 3 рази влучніше (3:1) і 58% володіння м'ячем.

На 55-й хвилині Манчестер Сіті провів зухвалу атаку, коли м'яч катали у воротарському "шпор", та Стерлінг не зміг прошити воротаря. Агуеро двічі поспіль випробував на міць Льоріса, але і з близької, і з дальньої відстані не зумів цього зробити. Наступний момент команди створили аж на 80-й. Марез подарував супернику суператаку на своїй половині. Деле Аллі ідеальним пасом вивів Ламелу на ворота, проте аргентинець дивовижним чином пробив вище. Не виключено, що саме картопляне поле завадило зрівняти рахунок.

Нервові останні хвилини не принесли нічого вартого уваги. Сіті тягнув час, а команда Почеттіно нічого не змогла вдіяти. Тоттенхем залишається на 5-й сходинці. Манчестер Сіті повертається на перше місце, хоча в Ліверпуля така ж кількість очок. Команда Гвардіоли – перша в історії АПЛ не з Лондона, яка виграла 5 поспіль виїзних матчів у столиці Англії.

Будь ласка, менше матчів на таких полях

Наче стадо буйволів пробіглось полем Уемблі перед центральною битвою туру АПЛ. Вперше в історії Тоттенхем і Манчестер Сіті зіграли в американський футбол, жартували в соцмережах. Поєдинки НФЛ – це все добре, але дивитись гру найдорожчої ліги світу на знищеному полі, ще й з розмітками із зовсім іншого виду спорту? Щось на батьківщині футболу пішло не так. Невже досвід з деяких українських арен взялись запозичувати?

The Wembley pitch looks like it’s straight out of an MLS game from 1997. pic.twitter.com/b5bgni8GYn — Bill Barnwell (@billbarnwell) 29 жовтня 2018 р.

"Я бачив кращі пасовиська для корів, ніж поле для футболу на Уемблі. Коментар одного з вболівальників блискуче демонструє обурення фанів. Команди провели зустріч на рівні, але могло бути значно цікавіше і драйвовіше, якби до головної футбольної арени Англії проявили трохи більше поваги. Скільки разів гравці на рівному місці втрачали м'яч, віддавали пас в нікуди чи били не так, як задумували.

Шкода, бо подібний екстрім не для таких технічних команд. Тоттенхем у підсумку заплатив більшу ціну за те, що запізнюється зі здачею в експлуатацію нового домашнього стадіону.

Новий-старий лідер АПЛ більш ніж заслужений

Сіті навіть за таких умов примудрився створити на понад 1 очікуваний гол більше за суперника. Матч мав би завершитись з рахунком 1:2 на користь команди Гвардіоли, якщо взяти до уваги якість моментів. Коли гравці Ман Сіті розігрують комбінації у воротарському майданчику і доводять до удару моменти, які Сіссоко, Ламела і Кейн бездарно тринькають, інакшого підсумку бути не може.

Ліверпуль і Челсі недовго тішились своїм першим і другим місцями. Сіті повернувся і знову, як і проти Шахтаря, виглядав безжальною машиною. Монументальна стіна від екс-півзахисника Шахтаря Фернандінью в центрі поля (може, того так яскраво сяяв, що звик до реалій УПЛ?). Надійний воротар Едерсон (6 підряд сухих матчів), який ще й вміє гольові атаки розкручувати. Рухливі і нестримні Стерлінг, Давід та Бернарду Сілви. Ідеальний універсальний дует в центрі захисту Стоунз-Ляпорт.

Найкраща атака (27 голів забито) і найкращий захист АПЛ (3 пропущено). Якщо вони покращать реалізацію, то виноситимуть більшість команд з непристойним рахунком. Важко знайти для них суперника, який у цей момент здатен їх обіграти хоча б раз і хоча б мінімально. Тут хіба що зграю чаклунів наймати. Вперше в історії АПЛ аж 3 клуби не програли жодного матчу за стартові 10 турів. Гвардіола, Клопп та Саррі ведуть неймовірну боротьбу за титул. Востаннє ж у чемпіонаті Англії таке траплялось ще до заснування Прем'єр-ліги – 40 років тому (тоді також серед лідерів був Ліверпуль)!

Зінченко зіграв би не гірше за такого Менді

Найслабша ланка в Ман Сіті цього вечора. Французький захисник втрачав контроль над м'ячем і собою, а момент на останніх хвилинах, коли він замахнувся, щоб кулаком вдарити Ламелу і банально не дотягнувся до його спини, це що таке було? Дисципліна Менді шкутильгає на дві ноги, а до того ж він ще й вдавав із себе найбільше жертву жахливого поля. Хоча тим же Сілві, Марезу та Стерлінгу ніщо не заважало показувати свій високий клас навіть у таких умовах.

Фанати Сіті відверто засумували за Зінченком і Делфом. Українець мав їхати у Лондон з командою, проте загубився десь по дорозі через надмірну конкуренцію. Сумно, але Гвардіола довіряє Олександру лише в нікому не потрібних кубкових матчах або проти команд АПЛ (та й то іноді!), які не збираються переходити центр поля. Зіна начебто не вміє захищатись або не такий корисний і атлетичний в атаці.

Але постійні провали Менді в захисті створювали враження прохідного двору на лівому фланзі оборони. Важко пригадати матч, коли б українець отримував настільки велику критику від фанатів і преси, як француз у понеділок. Сам Бенджамін визнав після гри, що це був не найкращий його день. Ще парочка таких матчів, і Менді знову вилетить зі складу. Та чи дочекається Зінченко свого шансу?

Англія. АПЛ, 10 тур

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:1

Гол: Марез, 6