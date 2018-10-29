Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера

"Футбол 24" розповідає про товстосума із Таїланду, який не шкодував своїх статків на добрі справи, проте загинув страшною смертю.

Він був закоханий у гелікоптери. Пересуватися повітрям – економити свій дорогоцінний час, такий важливий для ведення успішного бізнесу.

Суботнього вечора настрій у Вішая Шрівадданапрабха був не найкращий. У домашньому матчі проти Вест Хема його Лестер заледве врятувався від поразки, граючи у більшості ще з кінця першого тайму. Через годину після поєдинку на полі арени Кінг Пауер приземлився біло-синій (кольорів футбольного клубу) гвинтокрил Augusta Westland AW-169. Вішай поквапився у салон разом із двома працівниками своєї компанії.

Вертоліт піднявся у повітря і зник за дахом стадіону. Через кілька секунд вечірню тишу сколихнув гуркіт, а згодом – вибух. Понад добу увесь футбольний світ жив тривожними очікуваннями офіційної інформації про те, хто ж перебував на борту. Хоча сумнівів практично не залишалося – якби 60-річний Вішай залишився серед живих, він неодмінно б про це повідомив.

"З глибоким жалем і розбитим серцем ми підтверджуємо, що власник Лестера Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно загинув у суботу ввечері", – офіційний сайт "лисиць" виступив із заявою лише вчора, незадовго до півночі. – Жодна із п'яти осіб на борту не вижила".

Вішай Шрівадданапрабха, мільярдер

Нурсара Сукнамаї, колега

Кавепорн Пунпаре, колега

Ерік Шваффер, пілот

Ізабела Роза Леховіц, пілот

Сьогодні їх оплакує Лестер, Велика Британія та увесь цивілізований світ.

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Справжнє прізвище Вішая – зовсім не Шрівадданапрабха, а не менш складне для вимови Раксріаксорн. За походженням він – китаєць. Його батько влився у китайську діаспору Таїланду, заробляючи на тарілку рису типографічним бізнесом – займався друкарнею, простіше кажучи. Він зумів сколотити достатній капітал, щоб гарантувати своєму синові навчання закордоном – на Тайвані і у США.

Спочатку молодий Вішай не подавав особливих надій. Розповідають, що він займався сувенірами, перебивався такими-сякими заробітками – нічого серйозного. Усе кардинально змінилося наприкінці 80-х, коли Раксріаксорн-молодший відкрив невелику крамницю у центрі Бангкока. А вже у 1993-му він торгував у міжнародному аеропорту столиці Таїланду.

При цьому комунікабельний Вішай завів корисну дружбу із маршалом авіації Сомбуном Рахонгом, радником короля Таїланду та іншими сильними мужами держави. Вони допомогли йому розкрутити бізнес до небачених висот: Вішай заснував компанію King Power, яка стала монополістом у торгівлі товарами duty free. А свою дружину Емон, яка подарувала йому чотирьох дітей, Раксріаксорн призначив фінансовим директором.

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Опинившись у "вищому світі", Вішай захопився поло – аристократичним видом спорту. У 1998-му він заснував Таїландську асоціацію поло, а також відкрив власний клуб VR Polo Club, привчивши до цієї гри своїх синів – Айявата і Апішета. Вони навіть стали капітанами команд, перетинались на майданчику із принцом Гаррі. Так міцнішав новий перспективний напрямок бізнесу Вішая – у Великій Британії.

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Подейкують, що купуючи Лестер у 2010-му, таїландський багатій мав на меті, насамперед, відволікти свого сина Айявата від лудоманії – чоловік протринькував усі гроші у казино. Подарунок у вигляді відомого футбольного клубу + посада віце-президента були покликані повністю змінити сферу інтересів молодого мажора.

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Придбавши Лестер за 39 мільйонів фунтів, Вішай отримав ще той геморняк – "лиси" перебували у Чемпіоншипі, тягнучи за собою борговий баласт у понад 100 мільйонів. Новому власнику довелося у терміновому порядку гасити старі рахунки, а також викупляти стадіон, проданий через все ті ж борги. Покінчивши із минулим, Раксріаксорн взявся будувати новий проект. Він одразу оголосив про свої надзвичайно амбіційні наміри – не лише повернути команді елітну прописку, але й зробити з неї чемпіона Прем’єр-ліги.

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Поки старожили АПЛ зверхньо насміхалися над таїландським вискочкою, він змінював титул. У 2013-му за заслуги перед батьківщиною король Таїланду присвоїв бізнесмену нове прізвище – Шріваддханапрабха, що в перекладі означає "Світло слави, яка зростає". Англійцям від того було ні тепло, ні холодно – вони однаково не могли вимовити бодай половину ймення боса Лестера, а тому називали його просто – Кхун Вішай. На Альбіоні потроху звикали до азійського товстосума, хоча він залишався загадкою для місцевих журналістів – інтерв’ю давав украй нечасто. За нього говорили його вчинки.

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У сезоні 2013/14 Лестер достроково пробився в еліту. Весною 2015-го команда лише дивом врятувалася від вильоту у зворотному напрямку. А далі була справжня казка. Скориставшись дивовижним збігом обставин, коли не найкращий період переживали усі гранди АПЛ, Лестер під керівництвом Клаудіо Раньєрі закріпився на вершині турнірної таблиці і таки зумів фінішувати на першій сходинці, випередивши найближчого переслідувача, Арсенал, на цілих 10 очок. Важливо розуміти, що перед стартом сезону шанси "лисиць" на чемпіонство оцінювалися коефіцієнтом 5000. Неймовірно!

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Старожил і найкращий бомбардир команди Джеймі Варді розповідав, що Вішай привозив на тренувальну базу буддійських монахів, які працювали з кармою футболістів, проводили спеціальні ритуали. "Чернець занурює кропило у воду, а потім обприскує нас із голови до п’ят. Це наче прийняти душ", – сміявся Варді. Можливо, саме в цьому – секрет феноменального успіху Лестера?

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Турбувався Вішай і про звичайних уболівальників команди. Безкоштовні пончики та пиво швидко стали чудовою традицією на трибунах Кінг Пауер. Не поспішав бізнесмен підвищувати і ціни на квитки, залишаючи її у розумних межах, тоді як інші клуби АПЛ нагрівали руки на цьому пункті своїх доходів. Коли ж власник Лестера пожертвував 2 мільйони фунтів на будівництво нової дитячої лікарні, місцеві мешканці вознесли його до рівня святого.

До слова, розкішні подарунки від Вішая перепали і його команді. За чемпіонський подвиг він виписав по новенькому BMW кожному із 19 футболістів. Без автівок залишилися тільки Андрей Крамаріч, Н’Голо Канте, Йоан Беналуан та Джо Дод, які на той момент вже домовилися про перехід в інші клуби.