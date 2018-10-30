Главные новости футбола 29 октября: Реал уволил Лопетеги, Манчестер Сити и Интер одержали важные победы

"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за 29 октября.

Отставка Лопетеги

Мадридский Реал официально уволил Лопетеги и определился с его временной заменой. Исполнять обязанности наставника "сливочных" будет главный тренер Кастильи Сантьяго Солари.

Аргентинец Солари будет и. о. главного тренера Реала не более двух недель. В то же время Антонио Конте якобы отказался возглавить Реал из-за игроков клуба.

Интересно, что Хулен Лопетеги установил антидостижение по продолжительности работы в Реале, а команда впервые за 17 лет опустилась ниже 8-го места в Ла Лиге.

Победы Манчестер Сити и Интера

В чемпионатах Англии и Италии состоялись заключительные поединки 10-го тура. В частности, Манчестер Сити переиграл Тоттенхэм на экстремальном поле и установил уникальный рекорд АПЛ – видео гола и обзор матча.

В то же время миланский Интер на выезде разгромил Лацио и поднялся на второе место в таблице – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Другие топ-события

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную на матч против Словакии. А Густаво Бланко Лещук дублем помог Малаге возглавить таблицу Сегунды.

Форвард Десны Денис Безбородько стал лучшим игроком 13-го тура УПЛ, а Юрий Бакалов признан лучшим тренером игрового дня.

В понедельник игроки Лестера посетили мемориал памяти погибшего владельца клуба. "Футбол 24" выяснил каким был Вишай Шривадданапрабха – создатель чемпионского Лестера.