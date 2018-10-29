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Безбородько став найкращим гравцем 13-го туру УПЛ

12:06 263 Читать на русском
Безбородько став найкращим гравцем 13-го туру УПЛ
Денис Безбородько / фото із соцмереж

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 13-го туру Прем'єр-ліги 2018/19.

Нападник Десни Денис Безбородько став найкращим гравцем за підсумками 13 туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.

Безбородько відзначився шедевральним голом у воротах Маріуполя

Варто зазначити, що Безбородько оформив дубль у матчі проти Маріуполя та допоміг своїй команді здобути перемогу.

До слова, до складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Україна13 тур

Десна - Маріуполь: Субота 27 жовтня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Маріуполь
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Головне Десна Десна Денис Безбородько Денис Безбородько Десна - Маріуполь УПЛ
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