toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Бакалов став найкращим тренером 13-го туру УПЛ

12:32 109 Читать на русском
Бакалов став найкращим тренером 13-го туру УПЛ
Юрій Бакалов / фото із соцмереж

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 13-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник ФК Львів Юрій Бакалов визнаний найкращим тренером 13-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Безбородько став найкращим гравцем 13-го туру УПЛ

У минулому турі львів'яни на виїзді мінімально обіграли київське Динамо. Це друга поспіль мінімальна перемога ФК Львів над суперниками з Києва – у 12 турі підопічні Бакалова вдома обіграли Арсенал-Київ.

Динамо сенсаційно програло Львову

Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Юрій Бакалов Львів Львів Динамо - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
0
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук