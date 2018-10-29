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Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

21:58 2115 Читать на русском
Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною
Хулен Лопетегі / Фото EFE

Хулен Лопетегі покинув посаду головного тренера мадридського Реала. На його місце призначили фахівця зі структури мадридського клубу.

Керівництво Реала нарешті ухвалило рішення звільнити Хулена Лопетегі з посади головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останнью краплею для президента "вершкових" Флорентіно Переса та інших босів клубу стала ганебна поразка від Барселони (1:5) в 10-му турі Ла Ліги.

За 4,5 місяці, які "королівський клуб" провів під керівництвом іспанця, Реал встиг встановити кілька нових антирекордів. Для прикладу, після 10-ти турів чемпіонату Іспанії мадридці знаходяться на 9-й сходинці турнірної таблиці.

Виконувачем обов'язків головного тренера Реала призначено Сантьяго Соларі, який останні три роки очолював молодіжну команду "вершкових". 42-річний аргентинець також захищав кольори мадридців у 2000-2005 рр. як гравець.

Теги
Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Головне Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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