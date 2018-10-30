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Лопетегі встановив антидосягнення за тривалістю роботи в Реалі

29 жовтня 23:43 853 Читать на русском
Лопетегі встановив антидосягнення за тривалістю роботи в Реалі
Хулен Лопетегі / Фото AS

Вже колишній тренер Реала Хулен Лопетегі відзначився ще одним антидосягеннням в історії клубу.

За останні 89 років тільки один наставник пропрацював біля керма Реала менше, ніж Лопетегі, який очолював Реал 4,5 місяця.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

"Рекордсменом" за цим показником є Антоніо Камачо, який у 2004 році провів лише шість матчів на посаді наставника Реала, після чого тренер був звільнений.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений сьогодні, 29 жовтня, через невдалі виступи клубу. В нинішньому сезоні Ла Ліги мадридці знаходяться лише 9-й сходинці у турнірній таблиці.

Соларі буде в. о. головного тренера Реала не довше двох тижнів

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Хосе Антоніо Камачо Хосе Антоніо Камачо
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