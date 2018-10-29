Реал вперше за 17 років опустився нижче 8 місця в Ла Лізі

Мадридський Реал після поразки від Барселони відзначився ще одним антидосягненням.

Мадридський Реал зазнав ганебної поразки від Барселони (1:5) у матчі 10 туру Ла Ліги. Після цього програшу "вершкові" опустились на 9 сходинку в турнірній таблиці.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Такого з "королівським клубом" не траплялось вже 17 років, коли в сезоні 2001/2002 команда була на 11 позиції. До слова, у тому сезоні "вершкові" виграли Лігу чемпіонів завдяки легендарному голу Зінедіна Зідана у ворота леверкузенського Байєра.

Раніше видання AS повідомляло, що сьогодні, 29 жовтня, о 20:00 за київським часом стане відома доля Хулена Лопетегі.