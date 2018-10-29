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Реал вперше за 17 років опустився нижче 8 місця в Ла Лізі

14:58 782 Читать на русском
Реал вперше за 17 років опустився нижче 8 місця в Ла Лізі
Реал Мадрид / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал після поразки від Барселони відзначився ще одним антидосягненням.

Мадридський Реал зазнав ганебної поразки від Барселони (1:5) у матчі 10 туру Ла Ліги. Після цього програшу "вершкові" опустились на 9 сходинку в турнірній таблиці.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Такого з "королівським клубом" не траплялось вже 17 років, коли в сезоні 2001/2002 команда була на 11 позиції. До слова, у тому сезоні "вершкові" виграли Лігу чемпіонів завдяки легендарному голу Зінедіна Зідана у ворота леверкузенського Байєра.

Раніше видання AS повідомляло, що сьогодні, 29 жовтня, о 20:00 за київським часом стане відома доля Хулена Лопетегі.

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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